ROMA – A parlare del presunto ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino ci ha pensato il fratello della showgirl Jeremias a Verissimo. L’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha finalmente raccontato come stiano realmente le cose tra sua sorella e il ballerino. Jeremias ha detto che ormai è ufficiale: Belen e Stefano sono tornati insieme.

La notizia ha riempito di gioia tutta la famiglia. Ma la persona a gioire maggiormente del loro ritorno di fiamma, però, è certamente il loro bambino. Il piccolo Santiago, infatti, non ha mai vissuto i suoi genitori insieme. Dopo pochissimo dalla sua nascita, infatti, il ballerino e la showgirl si separarono. Ad ogni modo, sono rimasti in ottimi rapporti proprio nel tentativo di non far mancare nulla al loro piccolino.

Tuttavia, nonostante anche Jeremias Rodriguez abbia confermato il ritorno di fiamma, tutto tace sui social. Oggi però, 7 aprile, De Martino sarà ospite a Domenica In: sarà il primo passo verso l’annuncio ufficiale? Nel salotto di Mara Venier che, già in una precedente intervista aveva cercato di estorcere informazioni al conduttore di Made in Sud, Stefano potrebbe finalmente svelare tutta la verità. (fonte MEDIASET PLAY)