Bellaria, il lungomare intitolato a Raffaella Carrà. Tra i presenti ci sarà anche Enzo Paolo Turchi

Martedì 5 luglio a Bellaria, in provincia di Rimini, verrà intitolato il lungomare ciclopedonale a Raffaella Carrà. Un’inaugurazione che avverrà nel giorno del primo anniversario della morte della showgirl. La Carrà, nata a Bologna, in fin dei conti è cresciuta proprio in quelle zone insieme a nonna Andreina e mamma Iris.

Tra gli invitati ci sarà anche Enzo Paolo Turchi che per tanti anni ha accompagnato la Carrà nei vari spettacoli.

Le parole del sindaco

“Martedì vivremo una giornata importante – dice il sindaco Filippo Giorgetti – perché nascerà ufficialmente un’opera tra le più impattanti, strategiche e importanti che Bellaria Igea Marina abbia visto realizzare negli ultimi decenni. Un nuovo lungomare già completato e fruibile da qualche tempo e che già ha fatto registrare l’apprezzamento dei turisti e dei nostri cittadini”.

La musica a cura degli allievi della scuola comunale di musica

Il sottofondo musicale dell’inaugurazione, segnala l’amministrazione comunale, sarà a cura dei giovani allievi della scuola comunale di musica del Centro Vittorio Belli di Bellaria Igea Marina, “con un tributo alla regina della televisione italiana ed un omaggio ai suoi balletti che hanno segnato la storia della musica degli ultimi decenni”.

“Eravamo pronti al taglio del nastro del nuovo lungomare già da qualche giorno – dice ancora il sindaco – ma abbiamo fortemente voluto allineare questo momento così significativo per la nostra realtà, non solo turistica, all’anniversario della scomparsa di Raffaella: che la nostra comunità tutta ricorderà sempre con grande affetto. Quell’affetto e quella stima professionale di cui è testimonianza anche la grande attenzione mediatica che l’evento di martedì già sta richiamando a livello nazionale”