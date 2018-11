ROMA – Dal Bello del Mattone al Bello del Benessere: si chiama così la nuova trasmissione, in onda su 7Gold, condotta da Damiano Gallo, che parla di fitness e nutrizione. Nella conduzione del programma Gallo avrà al suo fianco Lorella Ridenti, direttrice del settimanale Ora e della rivista Lei, e Marina Graziani showgirl e runner amatoriale. Il bello del benessere andrà in onda nelle giornate del 4, 18 novembre e 9, 23 dicembre 2018 alle ore 13.45. Ogni puntata avrà come set l’incantevole oasi di benessere Monticello Spa, situata nel cuore della Brianza.

Negli spazi interni della struttura Damiano Gallo e Lorella Ridenti intervisteranno personaggi famosi insieme ad esperti di fitness, mentre nelle aree esterne Marina Graziani, con l’aiuto dei personal trainer Stefano Deveteris e Manuela Drusiani, presenterà i benefici dell’attività fisica con particolare attenzione alle più innovative discipline sportive.

La nuova avventura di Damiano Gallo nasce dalla sua grande curiosità e dal desiderio di sperimentare un argomento di ampio interesse, affrontando la sfida con l’entusiasmo e la concretezza che lo contraddistinguono. Riesce così con grande professionalità a dedicarsi a questo nuovo format incentrato sul benessere psicofisico dallo sport, come pratica salutare per il corpo e la mente, al tema della nutrizione.

Lui, produttore e conduttore televisivo, crede fortemente che essere poliedrici in questo ambiente sia utile e positivo. Damiano Gallo ha voluto come compagne per questa nuova avventura televisiva due professioniste serie e preparate con cui aveva già avuto modo di collaborare in tv: Lorella Ridenti presente come ospite in diverse puntate de Il Bello del Mattone e ABC Casa (entrambi format televisivi creati e prodotti da Gallo) e Marina Graziani già al suo fianco nella conduzione delle ultime edizioni de Il Bello del Mattone (l’edizione 2018 è ora in onda su 7Gold la domenica per tutto il mese di ottobre).

Due grandi professioniste diverse tra loro ma con la stessa concretezza e la voglia di fare che Damiano Gallo ha fin da subito apprezzato e valorizzato. La capacità innata di Damiano Gallo di trasformare un’idea in un progetto reale ha reso possibile il lancio di questo nuovo format Il Bello del Benessere con lo scopo di divulgare e far conoscere al grande pubblico il mondo del benessere con occhi diversi!

Damiano Gallo, biografia

Classe 1981, personaggio versatile, estroverso e creativo. Laureato in Giurisprudenza decide, inizialmente per pura passione e poi per lavoro, di dedicare la propria vita al mondo immobiliare. Ora ha una società di intermediazione di immobili di lusso, Damiano Gallo Estates srls, che gli permette di entrare in contatto con numerose personalità. Tanto che oggi Damiano Gallo è definito il consulente immobiliare dei vip, scrive per alcune testate giornalistiche ed è produttore di due format televisivi dedicati al mondo immobiliare Abc Casa, Il Bello del Mattone e di una nuovissima trasmissione sempre su 7 Gold dedicata al mondo del benessere: Il Bello del Benessere.