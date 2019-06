esser stata tradita dal marito. Si tratta, racconta la Delogu, di una semplice sensazione: “Sono gelosa e sono sicura che mio marito mi abbia tradito, però non ho le prove e lascio correre”.

La Delogu dichiara poi di essere gelosa e di aver controllato ogni tanto il cellulare del marito affermando subito di non avere però la minima prova reale: “Io credo di avere le corna ma non ho le prove. Ho dei sentori e mezze prove che non si sono mai concluse. Sono sicura che Francesco mi abbia tradito, sono certa che mi abbia tradito. Ho quasi la certezza, ma non ho la sicurezza e quindi questa la lascio passare, però è un pensiero che rimane lì”.

Andrea Delogu e il fidanzamento con Silvio Muccino

La presentatrice risponde poi alla giornalista de La Nova e ammette di essere stata fidanzata con Silvio Muccino. La loro storia è avvenuta quando aveva 23 anni: si è trattato quindi di una relazione giovane e molto sofferta. “Oggi non ci sentiamo più, le nostre vite hanno preso direzioni del tutto diverse” spiega la Delogu.

Francesca Fagnani, la conduttrice di “Belve” giunta alla terza edizione, spiega come ha scoperto la relazione: “Ho fatto una ricerca quasi da Digos per trovare i suoi amori precedenti (al marito Francesco Montanari, “Il libanese” di Romanzo criminale, ndr), è stato complicatissimo. Però una buona fonte mi ha detto un nome che io le faccio. Lei mi dica se è vero o non è vero: Silvio Muccino è stato un suo fidanzato, un suo amore?”

La Delogu ammette: “Sì, come l’ha scoperto? Si parla di tanti anni fa, eravamo molto giovani, siamo stati fidanzati, è stata una bella storia d’amore. Una storia d’amore molto giovane, passionale, molto sentita e anche lì molto sofferta. Una storia d’amore di quelle che spero che tutti abbiano avuto l’occasione di vivere. E’ finita, molti anni fa: io avevo 23 anni”.

La Fagnani chiede ancora particolari alla Delogu: “Siete amici ancora?”. “No, non ci sentiamo più da tanto tempo, poi Silvio ha proprio cambiato vita, non eravamo più nello stesso mondo. Io viaggiavo su altri binari”.

Fonte: La Nove