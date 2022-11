Belve, Vera Gemma: “Ho avuto più di 60 uomini. Ormai ho perso il conto”

Intervistata da Francesca Fagnani, ospite nel salotto di Belve, l’attrice Vera Gemma ha svelato: “Sono stata arrestata una volta a Las Vegas per violenza domestica”.

L’arresto

Il racconto dell’arresto è legato a un litigio con Henry Harris, musicista e padre di suo figlio Maximus. L’uomo avrebbe chiamato l’hotel dove soggiornavano con la richiesta di un cerotto per tamponare una ferita dovuta alla rottura di un vaso durante il litigio in questione, e invece del cerotto sarebbe arrivata la polizia. “Per fortuna avevo la carta di credito, ho passato momenti davvero brutti”, ha dichiarato.

Gli uomini, e non solo

Nella sua vita privata ha avuto più di 60 uomini, “ormai ho perso il conto, non mi sono mai sentita così importante da non dovermi donare a qualcuno” ha dichiarato, aggiungendo il particolare già noto di aver avuto anche esperienze omosessuali. che hanno messo a dura prova l’amore di sua madre. “Ti devi sentire put*ana per mandare queste energie agli altri”, così ha spiegato a Francesca Fagnani il “segreto” del suo successo a letto con entrambi i sessi.

Le droghe

“Ho provato tutte le droghe, la differenza fra me e gli altri è che io le dico. Ho provato più o meno tutto, non mi sono fatta mancare niente. Ma le provavo quando stavo bene, non ho mai usato la droga come anestetico del dolore, i miei dolori me li sono sentiti tutti. Ma non ho mai sentito nessuna dipendenza verso nessuna droga. […]”, ha spiegato ancora l’attrice. Ma c’è dell’altro: “Ho menato gli uomini quando vado fuori di testa, non da mandarli all’ospedale, ma un calcio mi è capitato. Quando non capiscono perdo la pazienza. Un uomo mi ha detto ‘mi hai menato in aeroporto’ ma se l’è cercate! Era Jedà, sì. Litigavamo su cose che non voleva capire, poi mi ha fatto una velata minaccia. Ed io gli ho detto ‘ti ammazzo, ti corco di botte!’”.