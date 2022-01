Benedetta Craveri chi è, età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, carriera e biografia

Chi è Benedetta Craveri: età, dove e quando è nata, marito, figli, vita privata, carriera e biografia della critica letteraria che sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno, programma che va in onda ogni giorno su Rai 1 dalle ore 14.00.

Dove e quando è nata, età, carriera e biografia di Benedetta Craveri

Adele Benedetta Craveri è nata a Roma il 23 settembre 1942 (età 79 anni). Si laurea in lettere all’università di Roma nel 1969, divenendo una delle massime studiose italiane di lingua e letteratura francese, materia che insegnerà prima presso l’Università della Tuscia (Viterbo) e successivamente presso l’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa (Napoli).

Acquista notorietà internazionale come autrice di saggi e monografie sulla vita intellettuale dei salotti francesi che, in età moderna, hanno ruotato attorno alla corte di Versailles (Madame du Deffand e il suo mondo e La civiltà della conversazione). Il successo e la diffusione anche all’estero delle sue opere, in cui spiccano sempre i ruoli femminili, poggia sull’abile connubio di un’esposizione brillante con il rigore della trattazione storica.

E’ membro dell’Istituto dell’Enciclopedia Italiana, integra l’attività accademica con la partecipazione a programmi radiofonici e televisivi e con la collaborazione alle pagine culturali di quotidiani e periodici internazionali, fra cui La Repubblica, The New York Review of Books e la Revue d’histoire littéraire de la France. A Parigi è stata insignita di un riconoscimento prestigioso, quello di “ufficiale” dell’Ordre des Arts et des Lettres e ha collaborato, in qualità di professoressa invitata, con l’Università della Sorbona (2007).

Il marito, i figli, la vita privata di Benedetta Craveri

Madre di Margherita (anche lei scrittrice ed ex moglie di Luca Zingaretti) e Isabella d’Amico, nate dal matrimonio con il critico e saggista Masolino d’Amico, Benedetta Craveri ha poi sposato un diplomatico francese, Benoît d’Aboville. Vive dividendosi fra Napoli, Roma e Parigi.