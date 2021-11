Benedetta Craveri chi è: marito, figli, vita privata, età, peso e altezza della critica letteraria

Chi è Benedetta Craveri: marito, figli, vita privata, età, peso e altezza della critica letteraria. La signora Craveri sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno. Programma tv che va in onda ogni giorno su Rai 1 dalle ore 14.00. Alla conduzione, Serena Bortone.

Dove e quando è nata, età, peso e altezza di Benedetta Craveri

Adele Benedetta Craveri (Roma, 23 settembre 1942) è una critica letteraria, scrittrice e saggista italiana. La critica letteraria ha quindi 79 anni. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza.

Il marito, i figli, la vita privata di Benedetta Craveri

Madre di Margherita e Isabella d’Amico, nate dal matrimonio con il critico e saggista Masolino d’Amico, Benedetta Craveri ha poi sposato un diplomatico francese, Benoît d’Aboville. Vive dividendosi fra Napoli, Roma e Parigi. In quest’ultima città è stata insignita di un riconoscimento prestigioso, quello di “ufficiale” dell’Ordre des Arts et des Lettres e ha collaborato, in qualità di professoressa invitata, con l’Università della Sorbona (2007).

La carriera e le opere di Benedetta Craveri

Riportiamo di seguito, con l’aiuto di Wikipedia, le principali opere della critica letteraria, scrittrice e saggista italiana.