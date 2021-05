Chi è Benedetta De Luca età, altezza, marito Michele Gallo, figli, vita privata, fashion influencer disabile, vero nome, biografia e carriera della fondatrice del brand “Italian inclusive fashion”. Benedetta sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Detto Fatto. Trasmissione televisiva di Rai 2 condotta da Bianca Guaccero.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Benedetta De Luca

L’influencer è nata a Salerno 32 anni fa. E’ alta poco più di 150 cm, mentre non abbiamo alcuna informazione sul suo peso. Non ha un nome d’arte quindi è nota con il suo vero nome. E’ laureata in Giurisprudenza ed usa la sua popolarità sui social network per combattere per i diritti delle persone disabili. Lei è una delle prime fashion influencer disabili.