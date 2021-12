Benedetta Parodi chi è: età, dove e quando è nata, altezza, Instagram, marito, figli, carriera. La conduttrice esperta di ricette è la concorrente de I Soliti Ignoti di questa sera. Con lei il marito Fabio Caressa.

Età, dove e quando è nata: la biografia di Benedetta Parodi

Benedetta Gaia Parodi è nata ad Alessandria il 6 agosto 1972. Ha 49 anni, è alta 1,75 cm ed ha un profilo Instagram che vanta un milione di follower. E’ conduttrice televisiva e scrittrice. Conosciuta principalmente grazie alla conduzione di trasmissioni incentrate sulla cucina tra cui I menu di Benedetta e Bake Off Italia, ha ottenuto un buon successo anche come autrice di libri.

Oltre a libri sulla cucina ha scritto un ciclo di libri di fiabe, Le fate a metà. Laureatasi nel 1997 in lettere moderne all’Università degli Studi di Milano diventa giornalista professionista nel 1999 prima di essere cancellata dall’albo.

Benedetta Parodi inizia la carriera televisiva come conduttrice di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1. Dalla fine del 2008, abbandonata la conduzione del telegiornale, si dedica all’interno dello stesso alla rubrica culinaria Cotto e mangiato che va in onda dalla cucina di casa sua. Dopo aver raccolto varie ricette, pubblica nel 2009 un libro di cucina che vende quasi un milione e mezzo di copie.

Nel 2010 pubblica Benvenuti nella mia cucina con altre ricette. Il libro ha venduto circa 900mila copie. Nel 2011 lascia Mediaset e passa a LA7 per condurre un programma tutto suo, ossia I menù di Benedetta che diviene anche il titolo del terzo libro scritto dalla conduttrice. Il passaggio a LA7 non avviene senza polemiche: Benedetta Parodi giustifica l’abbandono di Italia 1 a causa di mancanza di supporto e proposte da parte della rete televisiva. Mediaset, successivamente al passaggio, oscura tutti i contenuti di Cotto e mangiato che riguardano la Parodi.

Nella puntata del 1 giugno 2013 de La Prova del Cuoco, Benedetta partecipa insieme alla sorella Cristina Parodi, e si aggiudica la gara con il 64% delle preferenze. Nella puntata del 26 ottobre 2013, invece partecipa insieme alla madre, dove è quest’ultima a vincere la sfida.

Il 12 febbraio 2013 è insieme alla sorella tra i cosiddetti “proclamatori” del Festival di Sanremo condotto da Fabio Fazio. A settembre 2013 si delinea il primo programma che condurrà su Real Time, un talent show culinario dal titolo Bake Off Italia – Dolci in forno in onda dal 29 novembre 2013, di cui è attualmente alla guida e di una versione “junior” dello stesso insieme al pasticcere Ernst Knam e alla giornalista Clelia D’Onofrio.

Dal 17 marzo 2014, sempre su Real Time, conduce un nuovo programma, Molto bene, e nel 2016 La cuoca bendata. Dal marzo 2017 conduce, sempre su Real Time, il programma Prontoepostato. Il 29 maggio 2017, viene confermato l’abbandono da parte della conduttrice del programma Junior Bake Off Italia. Nella stagione 2017-2018 affianca brevemente la sorella Cristina in Domenica in su Rai 1.

Da settembre 2020 fino a giugno 2021 ha condotto su Radio Capital, (insieme a Chicco Giuliani fino a dicembre 2020) Le mattine di Radio Capital, programma radiofonico in onda dal lunedì al venerdì, tra le 11 e mezzogiorno. Sempre nel 2020 ha condotto su LA7 il programma Senti chi mangia. Attualmente conduce Benedetta domenica tutte le domeniche dalle 10 alle 12 su Radio Capital.

Benedetta Parodi, il marito Fabio Caressa e i figli

Dall’11 luglio 1999, Bendetta è sposata con il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa con il quale ha avuto tre figli: Matilde, nata il 5 settembre 2002 e che, come annunciato dalla mamma, è appena andata a vivere da sola. Gli altri figli sono Eleonora, nata il 20 ottobre 2004, e Diego, nato il 21 luglio 2009. È sorella di Cristina Parodi e di Roberto Parodi, scrittore e giornalista specializzato in viaggi in moto.