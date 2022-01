Benedetta Parodi chi è: marito, figli, Fabio Caressa, vita privata, età, peso, altezza e carriera della conduttrice televisiva

Chi è Benedetta Parodi: marito, figli, Fabio Caressa, vita privata, età, peso, altezza e carriera della conduttrice televisiva. Benedetta è tra gli ospiti della puntata odierna di Verissimo sulle reti Mediaset.

Dove e quando è nata, età, peso, altezza di Benedetta Parodi

Benedetta Gaia Parodi è nata ad Alessandria il 6 agosto 1972. Ha 49 anni, è alta 1,75 cm per un peso forma di 55 kg. E’ una scrittrice e conduttrice televisiva italiana. Oggi sarà a Verissimo con il marito Fabio Caressa.

Il marito e i figli, la vita privata di Benedetta Parodi

Dall’11 luglio 1999, Bendetta è sposata con il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa con il quale ha avuto tre figli: Matilde, nata il 5 settembre 2002 e che, come annunciato dalla mamma, è appena andata a vivere da sola. Gli altri figli sono Eleonora, nata il 20 ottobre 2004, e Diego, nato il 21 luglio 2009. È sorella di Cristina Parodi e di Roberto Parodi, scrittore e giornalista specializzato in viaggi in moto.

La carriera di Benedetta Parodi

Conosciuta principalmente grazie alla conduzione di trasmissioni incentrate sulla cucina tra cui I menu di Benedetta e Bake Off Italia, ha ottenuto un buon successo anche come autrice di libri.

Oltre a libri sulla cucina ha scritto un ciclo di libri di fiabe, Le fate a metà. Laureatasi nel 1997 in lettere moderne all’Università degli Studi di Milano diventa giornalista professionista nel 1999 prima di essere cancellata dall’albo.