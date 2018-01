ROMA – Nell’ultima puntata di Domenica In non è passata inosservata la “fuga” dietro le quinte di Benedetta Parodi poco prima della fine della trasmissione. Il gesto è sembrato essere un segnale di insofferenza della Parodi nei confronti della produzione, che l’ha ormai relegata a una mera comparsa negli ultimi 20 minuti del programma.

Eppure, l’entourage della conduttrice ha voluto precisare che non c’è stata alcuna frizione e che Benedetta sarebbe corsa via soltanto per prendere il treno, visto che gli studi sono a Roma e voleva tornare il prima possibile a casa dalla famiglia a Milano. Una ricostruzione che, però, almeno guardando il video, lascia parecchi dubbi.