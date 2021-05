Benedetta Pilato chi è, età, altezza, dove e quando è nata, dove abita, Covid, Instagram. La nuotatrice Benedetta Pilato è ospite questa sera 30 maggio del programma Che tempo che fa. Il programma condotto da Fabio Fazio è in onda su Rai3 dalle 20.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Benedetta Pilato

Benedetta Pilato è nata il 18 gennaio del 2005 a Taranto. Ha 16 anni. E’ alta 170 cm. Cresce agonisticamente nella Fimco Sport, allenata da Vito D’onghia. Nel 2018, a soli 13 anni, conquista la medaglia d’argento sui 50 rana ai campionati italiani open di Riccione. L’anno successivo, alla sua prima presenza in nazionale, ai Campionati europei giovanili di nuoto di Kazan vince la medaglia d’oro nei 50 rana. De giorni conquista anche la medaglia d’argento nella staffetta 4×100 mista femminile. Profilo Instagram: (@benedetta.pilato).

Benedetta Pilato e il Covid

Benedetta Pilato ha avuto il Covid nel dicembre del 2020. Passa il Natale in isolamento da asintomatica. E’ la stessa Pilato comunica la sua positività attraverso i social.

La carriera di Benedetta Pilato

Nel 2019, all’esordio con la nazionale maggiore, ai Campionati mondiali di nuoto di Gwangju, entra nella finale dei 50 rana con il terzo miglior tempo. Il giorno dopo si piazza sul secondo gradino del podio nella gara veloce della rana. Dal 2019 è tesserata per il Circolo Canottieri Aniene.

Il 4 dicembre 2019 vince la sua prima gara a livello assoluto: ai Campionati Europei in vasca corta di Glasgow vince la medaglia d’oro nei 50 m rana con il tempo di 29″32, nuovo record italiano e record mondiale giovanile. A ottobre del 2020, all’International Swimming League, realizza il nuovo record italiano assoluto nei 50 metri rana in vasca corta. A novembre, durante le semifinali dell’International Swimming League di Budapest, migliora ulteriormente la prestazione. Il 15 novembre stabilisce anche il nuovo primato nazionale nei 100 metri vasca corta.

A Dicembre del 2020 Benedetta Pilato ottiene il pass per i Giochi di Tokyo 2020, posticipati di un anno a causa della pandemia.

Il nuovo record mondiale dei 50 rana

Il 22 maggio 2021 ai campionati europei di Budapest stabilisce il nuovo record del mondo sui 50 rana, chiudendo la semifinale in 29″30, dopo aver ottenuto in mattinata in batteria il nuovo record italiano con 29″50 e conquistando il giorno dopo la medaglia d’oro nella specialità.

Dove vive Benedetta Pilato

Pur essendo tesserata per il Circolo Canottieri Aniene, società polisportiva di Roma, Benedetta Pilato si allena nella sua città, Taranto, dove vive e studia.