“Sono stato intubato in terapia intensiva per una rara malattia”. Benji (ex di Benji e Fede) racconta la sua drammatica esperienza.

“Esattamente 6 anni fa, uno stile di vita sbagliato e il troppo fumo (sigarette e non solo) mi spedirono per due interminabili settimane intubato in terapia intensiva con una rara malattia chiamata istiocitosi polmonare”, racconta Benji su Instagram.

La malattia è la presenza nei polmoni di noduli che tendono a formare delle cisti.

Benji quindi racconta: “Non mi sono mai sentito così vicino dal perdere tutto quello che stavo inseguendo. Una volta dimesso pesavo 10 kg in meno, non riuscivo a camminare e parlare contemporaneamente e il parere dei medici era chiaro: ‘Se smetterai di fumare recupererai una vita normale, ma dovrai comunque rinunciare all’idea di praticare sport’. (Avevo solo 21 anni)”.

“Da quel giorno scattò qualcosa nella mia testa. Cambiai radicalmente stile di vita, adottai abitudini sane e feci una promessa a me stesso: non avrei fumato mai più. Per me, per la mia famiglia e per tutte le persone che credevano nei mille traguardi che volevo raggiungere”.

Poi la riflessione finale da parte di Benji: “Viviamo in una società che tende a metterci continuamente in competizione, gli uni contro gli altri. A scuola, nel lavoro, nei rapporti. Sempre a sbatterti in faccia chi è più bravo di te. Ma se posso darvi un consiglio (io che di cose da imparare ne ho ancora tantissime): sfidate voi stessi, i vostri limiti, le vostre abitudini e nessun altro. Solo così raggiungerete i risultati più importanti”. (Fonte Instagram).