Beppe Braida chi è: Isola dei Famosi, attentato, Tg, Instagram, vita privata

Beppe Braida chi è? Beppe Braida, comico e conduttore televisivo classe ’63, sarà uno dei concorrenti della prossima edizione de L’Isola dei Famosi.

Nato a Torino il 22 novembre del 1963 Beppe Braida è uno dei comici più popolari in Italia.

Braida ha raggiunto il successo partecipando prima a Seven Show e poi soprattutto a Zelig dove è diventato popolare facendo la parodia dei giornalisti Mediaset (lanciando diversi tormentoni tra cui “attentato”)

Dall’8 aprile 2007 ha condotto il programma televisivo Colorado Revolution su Italia 1 fino alla prima metà del 2009 e ha partecipato all’edizione 2007-2008 di Buona Domenica. Il 30 agosto 2008 ha condotto il concorso di bellezza Miss Muretto.

Nel 2012 Beppe Braida è tra gli inviati del programma TV Punto su di te! su Rai . Nel 2014 ritorna come ospite speciale in una puntata a Colorado su Italia 1 in co-conduzione con Diego Abatantuono e Chiara Francini.

Beppe Braida chi è: vita privata, fidanzata, single, tatuaggi

Vita privata? La vita privata di Beppe Braida è più o meno un mistero.

Della vita privata di Beppe Braida si sa poco e niente: è sempre stato molto riservato e sembra che oggi il comico sia single. Da quel che si sa non è mai stato sposato e non ha figli.

Alto circa 170, Beppe Braida ha 2 tatuaggi: una scritta in giapponese sul braccio destro, e un altro sull’avambraccio sinistro molto evidente.