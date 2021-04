Beppe Braida lascia l’Isola dei Famosi. Il comico, fa sapere la produzione, ha scelto di abbandonare il gioco a causa di “gravi motivi familiari” ed è già in viaggio verso l’Italia.

Nell’annuncio di Canale 5, arrivato via social, non si fa menzione ad ulteriori dettagli. Ma a svelare il perché è lo stesso Braida mentre saluta in lacrime gli altri naufraghi sulla spiaggia: “Hanno ricoverato mio padre, devo lasciare – dice – Ha preso il Covid e non so come sta, anche mia madre forse è positiva. Mi dispiace ma non posso restare con questa situazione”.

Speriamo di ricevere notizie rassicuranti sulla salute di papà Braida nel corso della prossima puntata, che andrà in onda lunedì 12 aprile. Prima di Beppe Braida anche Ferdinando Guglielmotti, concorrente in questa edizione, aveva abbandonato il reality.

Beppe Braida: chi è, carriera tv, attentato

Nato a Torino il 22 novembre del 1963 Beppe Braida è uno dei comici più popolari in Italia.

Braida ha raggiunto il successo partecipando prima a Seven Show e poi soprattutto a Zelig dove è diventato popolare facendo la parodia dei giornalisti Mediaset (lanciando diversi tormentoni tra i quali si ricorda il celeberrimo “attentato”).

Dall’8 aprile 2007 ha condotto il programma televisivo Colorado Revolution su Italia 1 fino alla prima metà del 2009 e ha partecipato all’edizione 2007-2008 di Buona Domenica. Il 30 agosto 2008 ha condotto il concorso di bellezza Miss Muretto.

Nel 2012 Beppe Braida è tra gli inviati del programma TV Punto su di te! su Rai . Nel 2014 ritorna come ospite speciale in una puntata a Colorado su Italia 1 in co-conduzione con Diego Abatantuono e Chiara Francini.

Ha avuto anche dei ruoli da attore recitando in Nirvana (1997), per la regia di Gabriele Salvatores, in Finalmente Natale (2007), Finalmente a casa (del 2008). Negli ultimi anni si è dedicato al teatro.