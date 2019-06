Beppe Convertini e Lisa Marzoli: “Vi presentiamo La Vita in Diretta Estate”

ROMA – Beppe Convertini e Lisa Marzoli sono i conduttori de La Vita in Diretta Estate. Per loro un’esperienza condivisa molto positiva e che promette di essere solo l’inizio. Al settimanale ORA diretto da Lorella Ridenti in edicola da giovedì, i due padroni di casa del programma si raccontano in esclusiva. “L’ho conosciuta di recente e mi ha colpito molto la sua disponibilità e dolcezza: è una grande professionista. Sono sicuro che nascerà un bel feeling lavorativo”, dice Convertini parlando della collega.

“Saremo entrambi al timone del programma con approfondimenti su attualità, cronaca, politica, economia e non mancheranno spazi sulla valorizzazione del nostro inestimabile patrimonio italiano: visiteremo le nostre città, e andremo a scoprire più da vicino l’arte, l’architettura, la storia, gli usi, i costumi e le tradizioni”, chiosa Convertini.

Sulla stessa lunghezza d’onda la giornalista Lisa Marzoli: “Sono settimane molto convulse e piene di impegni, stiamo mettendo insieme con il capo autore Casimiro Lieto una squadra di grandi autori, ognuno con una sua specificità, avremo esperti di costume, di gossip, di attualità e cronaca”.