Beppe Convertini: “Sara Ricci? E’ stata una bella storia”

ROMA – Beppe Convertini, intervistato dal settimanale “Spy”, ha detto di conservare un bellissimo ricordo della sua ex fidanzata Sara Ricci. I due, che si erano conosciuti sul set di “Vivere”, si erano poi lasciati nel lontano 2003. Ma il tempo, evidentemente, non ha sfocato il ricordo di Convertini: “È stato un periodo meraviglioso della mia vita che ricordo con piacere, è stata una bella storia – ha spiegato Convertini – È rimasto l’affetto, l’amicizia e la stima reciproca in virtù di quel periodo condiviso insieme. Sara è una donna ironica e intelligente”.

Ora sia Convertini, intanto diventato il nuovo presentatore de “La Vita in Diretta – Estate”, che Sara Ricci sono tornati single. Chissà se il destino li farà incontrare ancora.

Fonte: settimanale Spy.