ROMA – I camion dell’Esercito che, nella notte, portano via le bare con i morti di coronavirus a Bergamo. I cimiteri sono pieni, i corpi non possono essere cremati e così i militari li caricano e lasciano la città in un lugubre corteo. Una immagine che non lascia indifferenti e che porta Beppe Fiorello a lanciare un appello: “Basta canti sui balconi, ora tre giorni di lutto nazionale”.

Il fratello di Fiorello ha pubblicato su Twitter una foto dei camion dell’Esercito e lancia uno sfogo: “Camion militari per portare i nudi dei morti e ancora si canta sui balconi, si fanno battutone spiritose su questa tragedia epocale, si fanno happening sui social. Dobbiamo fare tre giorni di lutto nazionale, rispetto per i morti e le loro famiglie, social sì ma senza fare festa”.

Le immagini che arrivano da Bergamo sono forti e hanno provocato grande impressione e dolore, che ancora una volta passa dai social network: “Questa dei camion dell’esercito che portano via i cadaveri da Bergamo è una delle foto più tristi della storia del nostro paese. Siamo italiani ed è in momenti come questi che tiriamo fuori il meglio di noi. Ne usciremo e lo faremo anche per loro. Tutti insieme”, scrive Orazio su Twitter.

Scrive un altro: “Bergamo Mia questa notte non ho più parole , non ho più forza , non ho più nemmeno un ‘andrà tutto bene’. Questa notte ho solo lacrime , ho solo dolore. Bergamo mia ti ho dato troppe volte per scontata. E stanotte pure l’anima urla di dolore”. “E’ una foto di guerra. L’esercito che porta via le bare in esubero al cimitero monumentale di Bergamo”, commenta un altro utente.

(Fonte Twitter, ANSA e Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)