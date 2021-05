Beppe Fiorello chi è, età, altezza, moglie Eleonora Pratelli, figli, vita privata, fratello Rosario Fiorello, vero nome, biografia e carriera dell’attore. Fiorello è tra gli ospiti della puntata odierna di 55 Passi Nel Sole. Trasmissione tv condotta da Al Bano Carrisi in prima serata su canale 5.

Dove e quando è nato, età, altezza, vero nome e biografia di Beppe Fiorello

L’attore è nato a Catania il 12 marzo 1969 (età 52 anni). Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza ma sappiamo che il suo non è un nome d’arte. Infatti è noto con il suo nome di battesimo. E tutti sanno che è il fratello dello showman Rosario Fiorello.

La moglie Eleonora Pratelli, i figli: vita privata di Beppe Fiorello

Il 16 ottobre 2010 ha sposato la compagna Eleonora Pratelli in una chiesa all’interno del Vaticano. Hanno due figli: Anita (2003) e Nicola (2005). Per il resto, non sappiamo molto altro della sua vita privata perché è molto riservato. Preferisce parlare di cinema e dei suoi prossimi progetti professionali.

Rosario Fratello, fratello famoso di Beppe Fiorello

Rosario Tindaro Fiorello, conosciuto semplicemente come Fiorello, è uno showman, comico, cabarettista, imitatore, cantante, conduttore radiofonico, conduttore televisivo, attore e doppiatore italiano. Quindi la famiglia Fiorello ha due membri nel mondo dello spettacolo. Lo showman Rosario Fiorello e l’attore Beppe Fiorello.