Il sindaco di Milano Beppe Sala è l’ospite di oggi, mercoledì 17 febbraio, a Oggi è un altro giorno, il programma di approfondimento Rai condotto da Serena Bortone: ecco tutte le informazioni che lo riguardano, dalla vita privata alla carriera, dalla moglie ai figli.

Beppe Sala ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Come di consueto è stato l’account Twitter del programma di Rai 1 a dare l’annuncio: “@BeppeSala ospite di @serenabortone nella puntata odierna di #OggièUnAltroGiorno (14.00 #Rai1 #Raiplay) #17febbraio”.

Chi è Beppe Sala: la carriera

Giuseppe Sala, nome completo di Beppe Sala, è nato a Milano il 28 maggio del 1958, sotto il segno zodiacale dei gemelli. Dirigente d’azienda, dirigente pubblico e politico, è sindaco di Milano dal 21 giugno 2016.

Dopo la laurea in Economia aziendale all’Università Bocconi, Beppe Sala ha lavorato alla Pirelli, diventandone nel 1994 il direttore del controllo di gestione e della pianificazione strategica del settore pneumatici. Quattro anni dopo è stato nominato amministratore delegato della Pirelli Tyre, diventandone nel 2001 vicepresidente senior.

L’anno seguente è passato a Tim con la carica di CFO (Chief financial officer), e dal 2003 al 2006 è stato

direttore generale di Telecom Italia Wireline e quindi di TIM.

Negli anni seguenti è stato consulente senior di Nomura Bank e presidente di Medhelan Management & Finance. Nel 2009 è stato chiamato dall’allora sindaco di Milano Letizia Moratti a ricoprire la carica di direttore generale del Comune di Milano. Nel 2012 è stato presidente di A2A, l’azienda pubblica dell’energia e dei servizi della Lombardia.

Ha quindi ricoperto l’incarico di commissario unico di Expo 2015 dal 2013 al 2015, su nomina dell’allora presidente del Consiglio Enrico Letta, ed è stato amministratore delegato di Expo 2015 S.p.A dal 2010 al 2015. Dal 2015 al 2016 è stato anche consigliere di amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti.

Nel 2016, dopo essere stato scelto alle primarie del Pd come candidato sindaco per succedere a Giuliano Pisapia, è stato eletto sindaco della città metropolitana di Milano.

Chi è Beppe Sala: vita privata, moglie, figli

Beppe Sala non ha figli ma è stato sposato tre volte. La sua attuale compagna è Chiara Bazoli, 51 anni e tre figli. Chiara Bazoli è figlia del presidente emerito di Intesa Sanpaolo Giovanni Bazoli.

A 39 anni Beppe Sala ha ricevuto la diagnosi di un linfoma non Hodgkin, lo stesso tumore che in sei mesi si era portato via il padre.