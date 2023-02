Beppe Vessicchio, chi è il direttore d’orchestra del Festival di Sanremo

Se c’è un nome che tutti associano con facilità al Festival di Sanremo, è senza dubbio quello del direttore d’orchestra Beppe Vessicchio. Dagli esordi alla collaborazione con Gino Paoli, dal Festival di Sanremo alla popolarità: scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del direttore d’orchestra più amato d’Italia.

Dove e quando è nato, età, biografia di Beppe Vessicchio

Giuseppe Vessicchio, conosciuto col diminutivo di Beppe o Peppe, è nato a Napoli il 17 marzo del 1956. Ha 66 anni. Compie i suoi primi passi nel mondo della musica nella sua città, dove realizza dischi per cantanti come Buonocore, Bennato, Di Capri, Gagliardi e Sastri. Vessicchio incomincia poi una collaborazione con Gino Paoli, con il quale scrive successi come Ti lascio una canzone, Cosa farò da grande e Coppi. Nel 1975 fa il suo esordio nel gruppo dei Trettré, un trio di comici e cabarettisti napoletani, suonando la chitarra e il pianoforte. Alcuni anni dopo decide di voler proseguire a tempo pieno il suo percorso di musicista e lascia il gruppo.

Moglie, figlia, vita privata di Beppe Vessicchio

Vessicchio è molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata. E’ sposato con una donna di nome Enrica dal 1989. I due hanno una figlia, Alessia. Vessicchio non ha profili social ma proprio sui social viene molto apprezzato: “La cosa carina è che non ho Facebook né Instagram: non li frequento proprio. Il mio modo di essere social è offrire un caffè quando capita. Ma la cosa che mi colpisce è che sui social fanno il tifo per me i giovani”, ha raccontanto in un’intervista.

La carriera di Beppe Vessicchio

Vessicchio è una presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, ricevendo nel 1994, nel 1997 e nel 1998 il premio come miglior arrangiatore. Ha vinto quattro Festival di Sanremo come direttore d’orchestra. È noto al pubblico per le sue presenze come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo e come insegnante di musica e direttore d’orchestra nel programma Amici di Maria De Filippi.

Vessicchio ha scritto Sogno di Andrea Bocelli ed è stato arrangiatore per artisti come Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, Max Gazzè e Valerio Scanu. Ha diretto in mondovisione l’orchestra che ha suonato in onore di John Lennon dal Cremlino.

