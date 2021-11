Beppe Vessicchio chi è: dove e quando è nato, età, altezza, moglie, figli, Amici

Il direttore d’orchestra Beppe Vessicchio sarà l’ospite di stasera, mercoledì 17 novembre, de I Soliti Ignoti.

Dove e quando è nato, età, altezza e biografia di Beppe Vessicchio

Nato a Napoli il 17 marzo del 1965 Beppe Vessicchio, all’anagrafe Giuseppe, ha quindi 65 anni. Il direttore d’orchestra è alto 182 cm.

Vessicchio, nato a Napoli, compie i primi passi nel mondo della musica da giovanissimo lavorando e collaborando con Buonocore, Bennato, Di Capri, Gagliardi e Sastri. Sempre in questo periodo Vessicchio collabora anche con Gino Paoli.

Dal 1990 diventa una presenza fissa al Festival di Sanremo. Dal 2001 al 2020 ha lavorato anche con il programma di Canale 5, Amici.

“C’è stato un momento della mia carriera – ha raccontato al Corriere – in cui lavoravo moltissimo e soprattutto in televisione. C’era la serialità di Amici e di tanti altri programmi, una popolarità diffusa, capillare. Lusinghiera, non lo nascondo. Ma io sentivo che mi stavo immettendo in un’autostrada in cui facevo le cose per un senso di inerzia, per dovere, per lavoro. Poi, a un certo punto, la serialità televisiva si interruppe. Per tanti motivi, incluso un sano ricambio di personaggi. In un primo momento rimasi spaesato, senza equilibrio. Ma dopo mi sono accorto che senza quel senso di ripetitività potevo fertilizzare la mia musica. E così ho ripreso in mano un pezzo che avevo cominciato a comporre da ragazzo, ho iniziato delle collaborazioni, magari meno stabili ma che mi danno tanta soddisfazione”.

Moglie, figli e vita privata di Beppe Vessicchio

Beppe Vessicchio è sposato dal 1989 con Enrica. I due sono convolati a nozze dopo 12 anni di fidanzamento. Dal loro matrimonio è nata la loro unica figlia Alessia. Vessicchio è anche bis bisnonno di Alice e Caterina.