ROMA – Beppe Vessicchio salirà sul palco del Festival di Sanremo per dirigere Elio e le storie Tese, Mario Biondi e una nuova proposta. Se in molti già temevano una sua nuova assenza al festival canoro del 2018, con tanto di campagne sui social network per richiedere la sua presenza, ecco che diversi artisti si sono fatti avanti e lo hanno scelto come direttore per le loro performance.

Maria Volpe sul Corriere della Sera scrive che il Maestro ha raccontato come è arrivato a calcare il palco di Sanremo per questa edizione:

“Un equivoco ha fatto credere che il Maestro anche quest’anno non avrebbe partecipato alla kermesse canora che l’ha visto protagonista tanti anni, ma il pericolo è stato sventato. Racconta Vessicchio: «Claudio Baglioni (direttore artistico e conduttore del Festival, dal 6 al 10 febbraio) ha dato i nomi sabato sera (16 dicembre) e il lunedì successivo mi hanno chiesto: “Andrà a Sanremo?”. Ho risposto che era un po’ presto e che nelle settimane a venire avrei saputo rispondere . Anzi, ho proprio detto: “Se mi chiamano, ci vado. Se non mi chiamano , sparisco. Non voglio trovarmi come l’anno scorso nel mezzo di una questione e di un polverone creato da altri»”.

Vessicchio non ha particolarmente apprezzato la solidarietà dei social network dello scorso anno quando fu lanciata una petizione su Change.org e gli fu dedicato un hashtag #uscitevessicchio per la sua assenza da Sanremo e ha spiegato: