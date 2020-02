Beppe Vessicchio a casa Littizzetto: la letterina di Luciana

ROMA – Dopo Sanremo, il Maestro Beppe Vessicchio si ritrova a casa Littizzetto. E Luciana legge la letterina a lui dedicata: “Caro Beppe, ti ho amato in silenzio senza un fa, senza un mi, senza un si. Ora vorrei amarti con la nota che ho più cara: la nota del do…”.

Beppe Vessicchio, chi è il direttore d’orchestra amatissimo dal pubblico.

Giuseppe Vessicchio compie i suoi primi passi nel mondo della musica a Napoli, la sua città, dove realizza dischi per cantanti come Buonocore, Bennato, Di Capri, Gagliardi e Sastri. Poco dopo incomincia una fertile collaborazione con Gino Paoli, col quale scrive a due mani successi come Ti lascio una canzone, Cosa farò da grande, Coppi.

Parallelamente nel 1975 esordisce nel gruppo dei Trettré suonando chitarra e pianoforte. Tuttavia alcuni anni dopo, a fronte della prospettiva di assumere anch’egli il ruolo di comico aumentando così la consistenza del suo impegno, decide di voler proseguire a tempo pieno il suo percorso di musicista e lascia quindi il gruppo prima che questo raggiunga la sua grande popolarità all’inizio degli anni ottanta.

Vesscchio partecipa anche a produzioni televisive come Va’ pensiero, Club 92, Buona Domenica, Viva Napoli, Note di Natale e molte altre. È una presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, ricevendo nel ’94, nel ’97, nel ’98, il premio come miglior arrangiatore; nell’edizione del 2000 viene premiato, sempre per gli arrangiamenti, dalla giuria speciale presieduta da Luciano Pavarotti. Ha vinto quattro Festival di Sanremo come direttore d’orchestra (nel 2000 dirigendo la canzone Sentimento degli Avion Travel, nel 2003 dirigendo la canzone Per dire di no di Alexia, nel 2010 dirigendo la canzone Per tutte le volte che di Valerio Scanu e, nel 2011, dirigendo Chiamami ancora amore di Roberto Vecchioni).

Oltre che per le sue presenze come direttore d’orchestra al Festival di Sanremo, Beppe Vissicchio è noto al grande pubblico come insegnante di musica e direttore d’orchestra nel programma televisivo Amici di Maria De Filippi. Qui ha scoperto ad Amici l’aspirante tenore Matteo Macchioni ed ha partecipato anche alla webtv WittyTv di Maria De Filippi.

Il direttore d’orchestra ha inoltre scritto Sogno di Andrea Bocelli ed è stato arrangiatore per Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Syria, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Avion Travel, Ron, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, i Baraonna, Tom Jobim, Ivana Spagna, Max Gazzè, Valerio Scanu. È autore inoltre degli arrangiamenti e direttore dell’orchestra sinfonica di 40 elementi che ha suonato nelle canzoni del cd La nostra canzone di Ivana Spagna.

Fonte: Wikipedia, RaiPlay