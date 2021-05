Bettina Zagnoli chi è, età, altezza, marito, figli, vita privata, matrimonio alle Seychelles, vero nome, biografia, Elogio del Dildo e carriera della sensual coach, consulente e sex blogger. La Zagnoli sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Venus Club. Lorella Boccia conduce “Venus Club” late show al femminile che andrà in onda alle ore 00:50.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome e biografia di Bettina Zagnoli

Bettina è nata a Bologna nel 1964. Non abbiamo informazioni sul suo peso e sulla sua altezza. Collabora con Il Fatto Quotidiano e nella sua biografia su questo quotidiano online ci fa sapere che il suo non è un nome d’arte ma il nome di battesimo.

Il marito, i figli: vita privata di Bettina Zagnoli

Non abbiamo nessuna informazione sulla sua vita privata quindi non sappiamo se ha un marito e dei figli. Ma possiamo annotare che nella sua autobiografia su bettinazagnoli.wordpress.com parla di un matrimonio alle Seychelles. Matrimonio che forse si è svolto nel 1991.

Elogio del dildo, una delle opere più note di Bettina Zagnoli

Da Google Books: “Metti quattro amiche. Metti un pomeriggio en plein air parlando di Courbet. Metti che una di loro è sensual coach, et voilà, è elogio del dildo. Per chi non può farne a meno e per chi non ha la più pallida idea di cosa sia. Cos’è il dildo? Quando, dove e come nasce? Quanti tabù circolano ancora attorno al suo uso?”.