Biagio D’Anelli chi è, età, dove e quando è nato, fidanzata, vita privata, Grande fratello Vip, Instagram, biografia e carriera. Biagio D’Anelli è uno dei nuovi concorrenti del Grande Fratello VIP. Il programma è in onda questa sera 29 novembre su Canale 5 dalle 21:35.

Dove e quando è nato, età, biografia e carriera di Biagio D’Anelli

Biagio D’Anelli è nato il 9 febbraio del 1983 a San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia. Ha 38 anni. Attivo nel settore dell’organizzazione di eventi, nel 2010 partecipa al Grande Fratello 11. Diventa opinionista in diversi programmi Mediaset, alcuni dei quali condotti da Barbara d’Urso. D’Anelli è inoltre un talent scout.

Fidanzata, Instagram, dove vive, vita privata di Biagio D’Anelli

D’Anelli ha avuto una relazione con Emanuela Tittocchia e con Simona Salvemini. Attualmente la sua fidanzata, dal 2019, è l’imprenditrice Silvana Curcio. La coppia non ha figli. D’Anelli vive e lavora a Milano. E’ molto attivo sui social. Sul suo profilo Instagram conta più di 110mila follower: biagiodanelli.

Grande Fratello Vip

D’Anelli, nel 2021, è uno dei nuovi concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Insieme a lui, nella stessa serata, entrano anche Valeria Marini, Giacomo Urtis e Ferdinando Giordano.

Complici i buoni risultati d’ascolto in prime time, Mediaset ha scelto di far proseguire questa sesta edizione fino al mese di marzo. A partire dal 2022, la programmazione serale del Grande Fratello Vip subirà delle modifiche dato che la messa in onda del secondo appuntamento settimanale, passerà dal venerdì al giovedì sera. I nuovi appuntamenti, quindi, andranno in onda di lunedì e giovedì fino ad arrivare alla finalissima, prevista per il 14 marzo.