Biagio D’Anelli e Patrizia Groppelli, dura lite durante Mattino 5: si parlava di Grande Fratello Vip e di Miriana Trevisan

Dura lite tra Biagio D’Anelli e Patrizia Groppelli nel corso dell’ultima puntata di Mattino 5. La bufera è scoppiata quando in studio si è iniziato a parlare di Grande Fratello Vip e di Miriana Trevisan. La ricostruzione della vicenda.

Patrizia Groppelli, lite con Biagio D’Anelli e accuse: “Hai parlato male di Miriana Trevisan”

Partiamo da un presupposto, si è parlato di Miriana Trevisan perché nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip avrebbe avuto una relazione sentimentale proprio con Biagio D’Anelli. Quindi gli opinionisti presenti a Mattino 5 si sono espressi su questo tema di gossip.

Patrizia Groppelli ha accusato Biagio D’Anelli di questo fatto: “Quando sei uscito dal GFVip mi hai detto che non sei interessato a Miriana perché è vecchia”.

Stizzita la replica di Biagio: “Non ho mai detto queste parole. Non ho mai detto che Miriana è vecchia”. Quindi, in altri termini, Biagio ha smentito categoricamente quanto detto da Patrizia.

Ma la replica di Biagio non è andata giù a Patrizia che, non solo ha confermato la sua versione dei fatti, ma ha anche detto di non voler passare come la bugiarda della situazione.

Andrea Franco Alajmo ha preso le difese di Patrizia Groppelli

A difesa di Patrizia, è intervenuto il paparazzo Andrea Franco Alajmo: “Caro Biagio, tu paghi le cose che hai detto in precedenza su Miriana”.

Poco dopo, ha partecipato al dibattito anche Arianna David svelando un retroscena su Biagio. Infatti Biagio l’avrebbe chiamata, poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip, per ottenere delle informazioni su Miriana Trevisan.

L’ultima partecipante al dibattito in studio è stata Emanuela Tittocchia. La showgirl ha parlato di messaggi ricevuti da Biagio che andrebbero a confermare la versione di Patrizia. Il capitolo Grande Fratello Vip è stato chiuso con la conduttrice di Mattino 5, Federica Panicucci, che ha chiesto ai presenti di tornare nella sua trasmissione solamente con le prove di quanto hanno sostenuto.