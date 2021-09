Biagio Izzo chi è, età, dove e quando è nato, Federica Apicella, figli, vita privata, dove vive, Instagram, teatro, film, biografia e carriera. L’attore Biagio Izzo è uno dei concorrenti del programma Tale e Quale Show. Il programma, condotto da Carlo Conti, è in onda questa sera 24 settembre su Rai1 dalle 21:25.

Dove e quando è nato, età, biografia di Biagio Izzo

Biagio Izzo è nato a Napoli il 13 novembre del 1962. Ha 58 anni. Cresce nella zona vesuviana, tra Ercolano e Portici. Da giovane svolge diversi lavori, tra cui il muratore, il fabbro e l’imbianchino per aiutare la famiglia. Forma nel 1983 il duo comico Bibì & Cocò con Ciro Maggio, divenendo noto nell’ambiente partenopeo grazie alle comparsate sulle emittenti televisive locali.

Federica Apicella, figli, dove vive, Instagram, vita privata di Biagio Izzo

L’attore ha quatto figli: Alessia e Valeria, nate durante il matrimonio di Izzo con una donna di nome Teresa; Martina e Raffaele, nati dal secondo matrimonio dell’attore, quello con la modella Federica Apicella. I due si sono sposati nel 2008. Profilo Instagram: biagio_izzo_official. Izzo vive sulla colline del Vomero, Napoli.

Teatro, film e televisione: la carriera di Biagio Izzo

Izzo raggiunge il successo grazie alla trasmissione TeleGaribaldi e soprattutto Macao, programma condotto da Alba Parietti. Al cinema inizia a recitare in alcuni film di Natale come Body Guards – Guardie del corpo (2000), Merry Christmas (2001), Natale sul Nilo (2002) e Natale in India (2003).

Nel 2004 è nel film In questo mondo di ladri, di Carlo Vanzina, e l’anno successivo in Cose da pazzi, di Vincenzo Salemme. Nel 2007 conduce, con Caterina Balivo, il programma Stasera mi butto.

A teatro, nel 2004, recita in Tutto per Eva, solo per Eva. Seguono altre commedie teatrali come Due comici in paradiso, Il re di New York, Guardami guardami e Bello di papà, con la regia di Vincenzo Salemme.

Nel 2010 è nel cast fisso del programma Il più grande (italiano di tutti i tempi), condotto da Francesco Facchinetti, e nel 2012 affianca Paola Perego nel programma di Attenti a quei due – La sfida.

CLICCA QUI PER LA CARRIERA COMPLETA DI BIAGIO IZZO