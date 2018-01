Bianca Atzei, chi è la concorrente dell’Isola dei Famosi

ROMA – La cantante Bianca Atzei è una delle concorrenti della tredicesima edizione de L’Isola dei Famosi.

Bianca, all’anagrafe Veronica, famosa lo è diventata anche per la sua storia d’amore con l’ex motociclista Max Biaggi naufragata senza un perché alla fine del 2017 .

Uno stralcio dell’intervista a Vanity Fair:

Tra i colleghi naufraghi ha già individuato potenziali amici e/o nemici?

«No perché li ho incontrati soltanto per lo shooting e non abbiamo parlato granché. Qualcuno tipo Giucas Casella o Nadia Rinaldi mi ha fatto i complimenti ma niente di più. E poi secondo me tutto cambia una volta che sei lì e non mangi. Nessuno di noi sa in quel momento come si cambia».

Per curiosità: lei lo sa che cosa ha fatto Cecilia Capriotti?

«Ma nella vita dice?».

Per essere all’Isola dei famosi.

«Ma io non so, non so di molti (ride). Poi glielo chiederò, perché sicuramente qualcosa avrà fatto, no?».

Tra la «maggiorata» Francesca Cipriani e la ex madre natura di Ciao DarwinPaola Di Benedetto, la lotta bikini si preannuncia particolarmente caliente quest’anno.

«La Cipriani ha già detto che porterà i tacchi, che idolo. Comunque a me di apparire figa non me ne importa più di tanto: faccio altro, lascio la competizione alle altre, che saranno delle gnocche stratosferiche».

Si difende anche lei, non si butti giù.

«Fino a due anni fa non avevo proprio niente, poi un giorno ho deciso di regalarmi un paio di tette, e finalmente è arrivato il momento di tirarle fuori (ride). Peccato che non ci sia lo specchio, non potrò neanche vedere come sto».

Ad apertura cocco come è messa?

«Io non riesco ad averla quella forza, speriamo che qualcuno mi aiuti… Ma forse meglio non aspettarsi niente».

Due anni fa ci eravamo sentite in occasione del suo esordio al Tale e Quale Show, a cui lei aveva partecipato «per dimostrare che sono ironica». Adesso, per l’Isola, ha detto che vuole «farsi conoscere». Ma ancora, dopo tutti questi anni?

«Probabilmente arriva agli altri qualcosa che è lontano da quella che sono. Per questo sento il bisogno di raccontarmi, parlare. Gli altri pensano me la tiro, forse a causa del mio viso molto telegenico, non so».

Perché allora esporsi ancora di più?

«Io ci tengo proprio ad affrontarmi e mettermi in gioco. Ci tengo proprio a farmi conoscere per quella che sono: una persona semplice».

Che cosa le mancherà di più in Honduras?

«I miei cagnolini! Tre stanno dai miei genitori, Mela invece è la nuova arrivata che vive con me da due mesi. È una pestifera: spero che in mia assenza mia madre la educhi un po’ ».

Che la sua esperienza all’Isola possa finire presto l’ha messo in conto?

«Io vado lì per stare il più a lungo possibile, però so che può succedere di tutto: se dovessi uscire presto pazienza, mi mangerò una bella lasagna e via».

Se la farà passare anche con la musica?

«Certamente: voglio ricominciare tutto. Ho già pronto un nuovo singolo, che uscirà tra un po’. Mentre sarò ancora all’isola, spero».

A novembre è finita all’improvviso la sua storia con Max Biaggi. È pronta a ricominciare anche in amore?

«Io dentro di me una mia idea la sono fatta, ma a un certo punto bisogna mettere un punto e voltare pagina. La vita è imprevedibile, l’amore la cosa più importante e io ci devo credere, senza piangermi addosso. Io mi auguro di riviverla di nuovo presto, una storia meravigliosa e importante così, che mi ha dato tanto e mi ha fatto capire veramente che cosa vuol dire la parola felicità in un rapporto sentimentale».

In un post di fine anno ha pubblicato su Instagram uno screenshot di lei in lacrime sul palco dell’Ariston, durante lo scorso festival di Sanremo. Molti in quelle lacrime ci videro una «dedica» a Max Biaggi, era davvero così?

«Max non c’entrava niente, c’entrava la settimana che stavo vivendo. Avevo un sacco di persone contro, che scrivevano cose non belle su di me, con cattiveria spesso gratuita. Quando quella sera a un certo punto ho sentito un applauso spontaneo partire dalla platea, mi è venuta una botta al cuore incredibile. Quell’applauso è stato per me una emozione grandissima e importante: puoi vendere o non vendere milioni di dischi, ma alla fine la cosa che dà un senso al mio lavoro è arrivare a qualcuno. Soprattutto se quel qualcuno sono persone “normali”, che non sanno niente di me e della mia vita, ma che grazie a me provano una emozione».