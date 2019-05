ROMA – Bianca Atzei, lasciata alle spalle la storia finita male, anzi malissimo, con Max Biaggi ora si starebbe frequentando con una “iena”. Chi? Si tratta di Stefano Corti. O almeno così raccontano le cronache gossippare. A riportare la notizie è “Diva e Donna”. Giornale che pubblica anche le foto di Bianca Atzei mentre passeggia, mano nella mano, con la “iena”.

Anche lui, il buon Stefano Corti, esce da una storia importante con la collega Veronica Ruggeri. Ma il puzzle non è finito qui. Non è finito qui perché circola anche voce di un clamoroso riavvicinamento tra l’ex di Bianca Atzei, quindi Max Biaggi e… Eleonora Pedron. Riavvicinamento però di cui ancora non c’è una conferma ufficiale. Ora non resta che aspettare altre notizie per avere un’immagine più chiara di questo puzzle in perenne evoluzione.

Fonte: Diva e Donna.