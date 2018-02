TEGUCIGALPA – Bianca Atzei non ha ancora dimenticato Max Biaggi, e anche all‘Isola dei Famosi piange per lui. “Sei qui, pensi di lasciarti tutto in Italia, e invece…”, ha detto tra le lacrime al naufrago Filippo Nardi.

La cantante è ancora provata da quell‘addio inaspettato che nemmeno due mesi fa l’ha catapultata in una nuova realtà. Nel suo sfogo all’Isola racconta di quanto sperasse in un progetto comune, in un futuro comune. Ma così non era per il suo compagno.

“Quando trovi una persona che ami, hai voglia di creare un futuro, ma a un certo punto ti ritrovi a non avere più niente”, ha detto Bianca. “Il problema è che investi tanto sul tuo futuro e a un certo punto devi cambiare tutto e affrontare cose che non hai mai affrontato”, ha aggiunto, consapevole di avere comunque la vita davanti.

Alla fine del suo sfogo ha avuto anche la forza di scherzare con Filippo Nardi, che ad un certo punto era silenzioso: “Ma ti sei addormentato?”, gli ha domandato.

La cantante aveva raccontato la rottura con Biaggi al settimanale Chi: