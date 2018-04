ROMA – Bianca Atzei ricoverata al pronto soccorso per un malore. La cantante doveva essere ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live ma ha saltato l’appuntamento con il programma di Canale 5.

A spiegare tutto in diretta è stata la stessa D’Urso in trasmissione, aggiungendo: “Mi ha mandato i certificati medici dall’ospedale”.

Non è chiaro cosa sia successo alla finalista dell’Isola dei Famosi, ma qualcuno ipotizza si sia trattato di un momento di stress successivo alla fine del reality.

Sabato invece la Atzei era stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo e proprio negli studi Mediaset aveva ricordato lo spiacevole episodio dell’intervento al cuore di qualche anno fa, episodio reso pubblico da sua madre durante una diretta dell’Isola.

Questo ha detto Bianca alla Toffanin:

«Ad un certo punto della mia vita mi sono trovata in ospedale. Sono stata operata d’urgenza al cuore. Psicologicamente l’operazione al cuore ti devasta e ti cambia. Mi sono molto spaventata. Ho passato momenti difficili, ho dovuto interrompere il tour, ma sono stata una guerriera. Non ho raccontato niente durante L’isola per non fare la vittima».