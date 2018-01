Bianca Atzei: “Piango ancora per Max Biaggi”

ROMA – Bianca Atzei soffre ancora per la fine della sua storia d’amore con Max Biaggi. Una rottura improvvisa, voluta da lui, che la cantante ancora non riesce a comprendere.

A pochi giorni dalla partenza per l’Honduras, dove sarà protagonista nella nuova edizione de L’Isola dei famosi, Bianca Atzei ricorda i giorni dell’addio: “I primi di dicembre sento Max strano – rivela in un’intervista al settimanale Chi – Il mio sesto senso mi dice che c’è qualcosa che non va. Io ero a Milano, lui a Montecarlo. Nella notte corro nel Principato per guardarlo in faccia. Falso allarme. Tutto rientrato. Almeno per un paio d’ore. L’indomani lui mi dice che preferisce stare da solo. Io in lacrime me ne vado. Torno a Milano, da sola”.

Dimenticarlo è dura: “Ancora oggi non ho ben chiaro che cosa sia successo, piango ancora per Max Biaggi. Succede quando penso a quello che ci legava. Un posto, una parola, una foto. Basta poco”.