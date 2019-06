ROMA – Tra Bianca Atzei e la Iena Stefano Corti l’amore procede a vele spiegate. I due, già paparazzati mano nella mano per le strade di Milano, non si nascondono più e sui rispettivi social le foto di coppia accompagnate da cuoricini e dediche sdolcinate sono ormai all’ordine del giorno. Ecco quindi la prima vacanza insieme sul Lago Maggiore.

La cantante sarda sembra finalmente aver ritrovato la felicità, dopo la fine burrascosa della sua storia con Max Biaggi. Corti, che pure è reduce da una importante relazione con la collega Veronica Ruggeri, è riuscito a restituirle il sorriso. E, con la solita simpatia che lo contraddistingue, non perde occasione per commentare in maniera ironica i momenti di tenerezza.

Così quando i fan gli chiedono quale sia la prima cosa che lo ha colpito di Bianca, lui sarcastico risponde: “Te ne dico almeno due, è molto piccola quindi non ingombra, non ho bisogno di fare l’abbonamento a Spotify (risparmio). A parte gli scherzi, gli occhi”.

Da questi giorni di relax in riva al lago non sono mancate frecciatine anche per l’ex di lei, Max Biaggi. Così in calce ad un video di Bianca e Stefano che sfrecciano felici su una moto d’acqua, il commento di lui è sfacciatissimo: “Dalle moto da corsa alle moto d’acqua è un attimo. Le piace la moto, è evidente”. Subito dopo però è di nuovo dolcissimo: “La denuncio per furto, mi ha rubato il cuore”. (Fonte: Instagram)