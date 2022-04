Bianca Balti, chi è, dove e quando è nata, età, altezza, vita privata, il marito, l’ex, i figli, l’attivismo per i profughi

La bellissima Bianca Balti è tra gli ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi, domenica 3 aprile. Ma chi è Bianca Balti? Che cosa sappiamo della sua carriera e della sua vita privata?

Dove e quando è nata, età: la biografia di Bianca Balti

Bianca Balti è una supermodella italiana nata a Lodi il 19 marzo del 1984. ha dunque 38 anni di età.

Dopo la maturità classica si trasferisce a Milano, iscrivendosi al corso di design della comunicazione al Politecnico. Nel contempo si mantiene facendo la rappresentante di prodotti cosmetici nei supermercati.

La sua carriera nel mondo della moda inizia nel 2005 grazie a un contratto in esclusiva per la campagna pubblicitaria internazionale di Dolce & Gabbana.

Diverse le campagne pubblicitarie a cui prende parte negli anni: per Missoni, Rolex, Paul Smith, Revlon, Guess?, Donna Karan, Roberto Cavalli, Armani Jeans, Antonio Berardi, Mango, Guerlain, WarnsingDesign, Parfums Christian Dior, Pollini, Bebe, Intimissimi, e numerose per La Perla.

Balti ha anche al suo attivo diversi servizi fotografici per la versione giapponese di Vogue.

Nel 2005 ha anche posato per un catalogo di Victoria’s Secret e ha sfilato durante il Victoria’s Secret Fashion Show, dove è stata la prima e unica modella italiana a partecipare.

Insieme ad Eva Riccobono e a Mariacarla Boscono, forma la triade delle supermodelle italiane di nuova generazione più pagate.

Nel 2007 diventa testimonial della fragranza Black XS di Paco Rabanne, per il quale è protagonista di uno spot televisivo.

Dopo la parentesi cinematografica e la nascita della figlia, sposta la sua residenza dall’Italia a New York per riprendere la sua carriera di indossatrice.

Nel 2008 diventa il volto della campagna pubblicitaria di Cesare Paciotti. Nel 2009 rinnova il contratto come testimonial di Guerlain make-up e diventa testimonial della griffe americana Elie Tahari.

Lo stesso anno è il nuovo volto della campagna primavera/estate 2009 di Ermanno Scervino, di Victoria’s Secret swimswear e di Bulgari eyewear ed è una delle tre modelle scelte per il calendario Wurth 2009, insieme a Selita Ebanks e Marisa Miller.

Sfila a New York per il marchio Diesel. Pubblicizza il profumo Bellissima di Blumarine. Nel 2010 sostituisce la modella russa Irina Sheik come testimonial del marchio Intimissimi.

L’anno seguente è tra le protagoniste del Calendario Pirelli, nel mese di novembre viene scelta dall’azienda cosmetica L’Oréal come nuova testimonial internazionale, al fianco di Jennifer Lopez, Beyoncé, Gwen Stefani, Andie MacDowell e Jane Fonda.

Nel 2013 è testimonial del profumo Light Blue di Dolce & Gabbana e, in occasione di san Valentino, del marchio H&M; inoltre viene riconfermata come testimonial della linea Dolce & Gabbana autunno/inverno 2013/2014 insieme a Monica Bellucci, Kate King e Andreea Diaconu, e in quella primavera/estate 2014 accanto a Eva Herzigová, Catherine McNeil e Marine Deleeuw.

Nel 2014 è protagonista di uno spot pubblicitario, per la campagna Dolce&Gabbana Watches.

Tra il 2014 e il 2018 è testimonial OVS. Partecipa alla Settimana della moda di Milano sfilando incinta di sette mesi.

L’asta per i rifugiati

Nell’aprile 2016 mette all’asta abiti, gioielli, accessori e scarpe raccolti durante la sua carriera, il ricavato, circa 30.000 euro, è stato devoluto a favore dell’Lifeline Jordan, progetto dell‘UNHCR che si occupa di aiutare i rifugiati siriani che hanno trovato asilo in Giordania.

Nel 2017 fa il suo debutto sulla rivista annuale Sports Illustrated Swimsuit Issue.

In questo stesso anno diventa designer, creando una collezione di costumi ispirata agli anni ’60. Nel settembre 2018, durante la Settimana della moda di Milano, lancia la sua linea di moda premaman: Bianca Balti Maternity.

Bianca Balti, il cinema e la tv

Nel 2007 debutta nel mondo del cinema, come una delle principali interpreti del film Go Go Tales, di Abel Ferrara.

Nel 2010 è il soggetto del breve documentario televisivo Una vita al top per Mtv.

L’anno successivo prende il posto di Belén Rodríguez come testimonial di TIM in alcuni spot televisivi girati insieme a Neri Marcorè e Marco Marzocca.

Nel 2013 partecipa come ospite all’ultima serata del Festival di Sanremo, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto.

Il 16 ottobre 2014 è co-conduttrice della seconda puntata dell’edizione 2014-2015 di Zelig (Canale 5) insieme a Mister Forest e la Gialappa’s Band.

Nel 2017 conduce per Netflix, insieme a Francesco Facchinetti, Ultimate Beastmaster.

Marito, figli, il volontariato per l’UNHCR: la vita privata di Bianca Balti

Nel 2006 sposa il fotografo Christian Lucidi, dal quale nella primavera 2007 ha una figlia. La coppia si separa nel 2010.

Nel 2015 ha una seconda figlia dal compagno, con cui si sposa il 1º agosto 2017 a Laguna Beach. Il matrimonio termina cinque mesi dopo.

Dalla fine del 2015 è impegnata a sostenere il lavoro dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR).

Il 1º dicembre 2016, in occasione dell’evento di beneficenza Another Brick in the Wall a Milano, l’UNHCR Italia le consegna una targa di ringraziamento per celebrare un anno di impegno per i rifugiati.