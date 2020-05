ROMA – Bianca Dobroiu torna negativa al Coronavirus dopo 73 giorni.

La modella di 23 anni, residente a Bologna, era risultata positiva dopo ben nove tamponi.

L’esito dell’ultimo tampone Covid è stato reso noto dalla stessa Bianca durante Pomeriggio Cinque di Barbara d’Urso.

La storia di Bianca era diventata emblematica soprattutto perché poneva un quesito fondamentale: sono davvero sufficienti 14 giorni di quarantena per dichiararsi guariti?

Dopo una decina di giorni di ricovero all’ospedale Sant’Orsola, Bianca è tornata a casa in quarantena obbligatoria.

Da 73 giorni Bianca è rimasta isolata nella propria casa, ma ora ha bisogno di un ultimo step per ottenere la libertà: “Aspetto l’esito dell’ultimo tampone”.

In un’intervista all’emittente E’tv (quando la sua quarantena era di 57 giorni), la studentessa e modella spiegava di essere stata dimessa il 6 marzo dall’ospedale Sant’Orsola, dove era stata ricoverata il 28 febbraio con la temperatura a 40,7.

Quando è tornata a casa era ormai senza febbre e convinta di essere vicina alla guarigione:

“Ma non è stato così perché anche ai successivi tamponi sono risultata sempre positiva, tutti tranne il quarto che aveva dato un risultato incerto, poi il quinto e il sesto fatto il 16 aprile di cui ho avuto l’esito il 18″.

Al Corriere aveva poi raccontato di farsi forza: “Mia mamma è in casa con me, stiamo ovviamente a distanza di sicurezza; in ogni caso è è risultata negativa a tre tamponi, e io dal 10 di marzo non ho più nulla: colpi di tosse azzerati, niente febbre”.

“Mi sono pure allenata –aggiunge – e fisicamente sto benissimo. Già dieci giorni fa mi sembrava essere in un delirio, risultavo sana al 100%, visitata in ospedale ma ancora positiva al Covid. Oggi non so più cosa pensare”. (Fonti: Pomeriggio 5, Corriere della Sera).