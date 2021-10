Bianca Gascoigne chi è: età, dove e quando è nata, vita privata, altezza, peso, padre, fidanzato, Instragram, Ballando con le Stelle

Bianca Gascoigne chi è: età, dove e quando è nata, vita privata, padre, fidanzato, Instragram, Ballando con le Stelle. La figlia dell’ex calciatore della Lazio Paul Gascoigne è tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle e sarà tra gli ospiti di Doemenica In nella puntata del 10 ottobre.

Dove e quando è nata, altezza e peso di Bianca Goscoigne

Nata il 28 ottobre 1986, Bianca sta per compiere 35 anni ed è del segno zodiacale dello Scorpione. La ragazza è una modella britannica e un personaggio televisivo nota per aver posato su diverse copertine e per essere la figlia di Paul Gascoigne, calciatore britannico che ha militato in Italia nella Lazio. Bianca è la più mediatica tra i figli di Paul e non ha mai negato di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica. E’ alta un metro e sessantacinque centimetri. La Gascoigne ha due fratelli: Mason e Reganed ed è figlia di Sheryl Gascoigne, autrice e personaggio televisivo molto famosa in Gran Bretagna. Il suo peso non è disponibile. Questo il suo profilo Instagram.

Bianca Gascoigne, carriera

Nota al grande pubblico per aver partecipato come concorrente al Grande Fratello e per aver vinto il reality show Love Island, la ragazza ha tentato anche la carriera di cantante con un provino al programma X Factor. Oggi è una influencer e imprenditrice: qualche anno ha aperto un famoso locale di strip club a Londra.

In una puntata di Live Non è la D’Urso, l’influencer ha raccontato dell’amore e del divertimento che la unisce al padre ma anche delle difficoltà che la sua famiglia ha dovuto attraversare nelle fasi più complicate della burrascosa vita di Paul dovuta ai seri problemi con l’alcol, con cui oggi ha un buon rapporto.

Bianca Gascoigne, ex fidanzato kris Boyson

La giovane modella è stata fidanzata con un personal trainer, Kris Boyson, con il quale ha anche convissuto. I due, dopo essersi lasciati, a luglio hanno avuto un riavvicinamento.