Bianca Gascoigne su una liana (FOTO INSTAGRAM), il suo in bocca al lupo al papà Paul per l’Isola dei Famosi 2021 (storia Instagram)

Bianca Gascoigne su una liana (FOTO INSTAGRAM), il suo in bocca al lupo al papà Paul per l’Isola dei Famosi 2021. Bianca, modella e influencer su Instagram, ha voluto augurare ‘buona fortuna’ al papà con questa particolare storia pubblicata sui social network.

Infatti ‘Gazza’ Gascoigne, che è un ex calciatore, sarà tra i partecipanti all’Isola dei Famosi 2021, reality show di Mediaset che inizierà proprio stasera (15 marzo 2021).

Bianca Gascoigne chi è: età e curiosità sulla figlia dell’ex calciatore Paul

‘Gazza’ Gascoigne è nato il 27 maggio 1967 (età 53 anni), Dunston, Regno Unito. Come detto, è tra i partecipanti dell’Isola dei Famosi 2021.

E’ stato sposato dal 1996 al 1998 con Sheryl Gascoigne e ha tre figli: Bianca Gascoigne, Regan Gascoigne, Mason Gascoigne. In Italia è molto amato per le tre stagioni che ha giocato con la maglia della Lazio dal 1992 al 1995.

Bianca Gascoigne è nata il 28 ottobre 1986 (età 34 anni), Hertfordshire, Regno Unito. I suoi genitori sono Paul Gascoigne, Sheryl Gascoigne. I suoi nonni sono Richard Failes, Celia Failes, John Gascoigne, Carol Gascoigne.

Paul Gascoigne chi è: Isola dei Famosi 2021, carriera dell’ex calciatore della Lazio

Soprannominato Gazza, ha giocato nella nazionale inglese e in diversi club professionistici dei massimi campionati inglese, italiano e scozzese. Considerato come uno dei calciatori più talentuosi della sua generazione, non è mai riuscito a esprimere appieno il suo potenziale anche per via dei numerosi infortuni, ma soprattutto a causa della sua vita sregolata fuori dal campo, al carattere e alla personalità trasgressiva ed eccentrica.

Come scrive Wikipedia, dopo il suo ritiro dalla carriera agonistica è stato numerose volte al centro delle cronache per i suoi problemi di alcolismo accompagnati da disturbi psichici sempre più gravi.