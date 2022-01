Bianca Guaccero chi è: dove e quando è nata, età, altezza, marito, fidanzato, figli

Oggi riprenderanno le puntate di Detto Fatto. A condurre il programma ci sarà come di consueto Bianca Guaccero.

Dove e quando è nata, età, altezza, Instagram, biografia di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero è nata il 15 gennaio del 1981 a Bitonto, in provincia di Bari. Ha 40 anni. E’ alta 170 cm. Dopo alcune apparizioni televisive, debutta al cinema nel 1999 con il film Terra bruciata. Nel 2001 appare nella miniserie TV Ama il tuo nemico 2 di Damiano Damiani. Nel 2003 fa parte del cast della serie TV Tutti i sogni del mondo, nel 2006 in quello di Assunta Spina, poi in Capri e nel 2007 in La terza verità. Profilo Instagram: Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal).

Nicola Ventola, Dario Acocella, Luca Bizzarri: fidanzati, figlia e marito di Bianca Guaccero

Bianca Guaccero si sposa nel 2013 con il regista Dario Acocella, conosciuto durante le riprese della serie Capri. Nel 2014 nasce la figlia Alice Acocella. Nel 2017 i due si lasciano. Nel 2018 i giornali di gossip riportano il nome del nuovo fidanzato, ovvero Luca Bizzarri, il comico e attore del duo Luca e Paolo. Sia la Guaccero che Bizzarri, però, hanno sempre smentito. Nel 2019 viene fatto il nome di Nicola Ventola, ex calciatore, suo ex fidanzato e suo amico dei tempi del liceo. L’ipotesi è quella di un ritorno di fiamma. La conduttrice in un’intervista ha dichiarato: “Dopo un matrimonio alle spalle con una figlia, sono esigente. Questo non significa che non mi guardi in giro ma sono felice della mia singletudine”.

La carriera di Bianca Guaccero

Nel 2008, con Andrea Osvárt, Bianca Guaccero affianca Pippo Baudo e Piero Chiambretti nella conduzione del Festival di Sanremo su Rai1. Tra il 2009 e il 2010 prende parte alle miniserie Il bene e il male e Mia madre. Nel 2012 recita nella fiction Walter Chiari – Fino all’ultima risata e incide, sotto lo pseudonimo di BG, il suo primo singolo da cantante, Look Into Myself.

Nel 2015 è concorrente del programma Tale e quale show, condotto da Carlo Conti. Nel 2017 interpreta un duetto con Fabrizio Moro dal titolo È più forte l’amore, pubblicato nell’album Pace dello stesso Moro.

Detto Fatto e la polemica

Dal 2018 Bianca Guaccero conduce il programma televisivo Detto Fatto di Rai2, sostituendo Caterina Balivo. A novembre del 2020 lo show viene sospeso a causa della polemica intorno ad un video tutorial per insegnare alle donne ad andare a fare la spesa con i tacchi alti, a spingere il carrello in modo sensuale e sedurre gli uomini incontrati al supermercato. La Guaccero poi si è scusata: “Mi prendo parte della responsabilità di ciò che è accaduto. Il tutorial in questione doveva aderire a dei toni comici e surreali, da non prendere sul serio, ma che stavolta ci sono venuti male”. A dicembre lo show è tornato in onda.

Bianca Guaccero e il Covid

Ad aprile 2021 la conduttrice ha annunciato con un video su Instagram di essere positiva al Covid. “Purtroppo anche io ho contratto il coronavirus. Sono a casa, ho un po’ di febbre e tosse. State attenti, non bisogna mai abbassare la guardia. Io non so come sia potuto succedere”. A maggio Bianca Guaccero, guarita dal Covid, torna a condurre lo show Detto Fatto.