Bianca Guaccero assente da Detto Fatto: “Sto male ma non ho il coronavirus”

ROMA – Bianca Guaccero manca alla conduzione di Detto Fatto su Rai 2 dallo scorso 6 marzo. Un’assenza dovuta prima a motivi di lavoro e poi a problemi di salute. Peccato però che l’assenza accada in concomitanza con l‘emergenza coronavirus. Per questa ragione i fan si sono preoccupati.

A spegnere i timori è stata la conduttrice stessa su Instagram. Il succo del suo sfogo è il seguente: sto male ma non ho il coronavirus. “Visto che come prevedevo si sarebbe creato il caso e visto che all’ignoranza non c’è mai fine, ritorno a ripetervi che in circolo ci sono anche i comuni virus come la gastroenterite, che è quello che ho avuto io. Non ho il coronavirus, altrimenti lo avrei dichiarato apertamente. Per la tutela di tutti”.

A sostituire la conduttrice è andato in onda il resto dello staff composto da Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Giampaolo Gambi.

