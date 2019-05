Bianca Guaccero a Domenica In: “Prima incassavo solamente, dopo mia figlia…”

ROMA – Bianca Guaccero, ospite di Mara Venier a Domenica In nel giorno della Festa della Mamma, parla del rapporto con la figlia Alice e di come ha vissuto (e vive ancora oggi) la sua maternità. Innanzitutto racconta di aver ricevuto in regalo dalla piccola un lavoretto fatto all’asilo e una poesia.

La conduttrice Rai ha detto che la figlia le ha insegnato ad essere coraggiosa, perché ha dovuto imparare a prendere la vita di petto, sapendo di avere un essere piccolo e indifeso da proteggere.

La Guaccero ha spiegato come questo coraggio le sia servito, in maniera particolare, visto il suo carattere: “Prima incassavo solamente, non ero capace di reagire, anche quando le persone mi attaccavano. Adesso ho imparato a tirare fuori la grinta e a farmi rispettare”.

Poi la Guaccero ha ricordato quando fu scelta come valletta per il Festival di Sanremo (nel 2008) e la reazione avuta a casa dei genitori. Quindi ha letto una lettera scritta dalla madre. Infine è scoppiata a piangere dopo aver ricordato la recente separazione dal compagno (Fonte RaiPlay).