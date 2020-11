Bianca Guaccero in lacrime ricorda Gigi Proietti a Detto Fatto: “Mi mancherà tantissimo”

Lacrime a Detto Fatto per la morte di Gigi Proietti. La conduttrice lo ricorda così: “Mi mancherà tantissimo. Ti ho voluto un gran bene”.

La morte di Gigi Proietti ha sconvolto tutti. Il grandissimo attore è stato amato e apprezzato da varie generazioni e sono stati molti i volti noti che in queste ore lo stanno ricordando.

Anche Bianca Guaccero oggi lo ha salutato commossa a Detto Fatto. La conduttrice non era presente in studio ma in collegamento da casa sua, si trova infatti in quarantena cautelativa.

Durante la puntata la conduttrice ha ricordato i suoi esordi di attrice nella fiction Rai 1 “Mai storie d’amore in cucina”, dove lei interpretava proprio la figlia di Gigi Proietti.

“Io ho un forte legame con lui, come tanti di noi che si sono appassionati a questo mestiere seguendo il suo talento” ha rivelato in lacrime la Guaccero.

Bianca Guaccero ha lavorato varie volte con Gigi Proietti, come in 2Cavalli di Battaglia” nel 2017.

Inoltre, durante la sua esperienza come concorrente di Tale e Quale Show, ha avuto proprio l’attore come giudice.

Infine Gigi Proietti era stato recentemente suo ospite nel programma di “Una storia da cantare”.

“Sono stata fortunata e privilegiata a condividere con lui tanti momenti della mia carriera. Mi mancherà tantissimo”.

Bianca Guaccero ricorda Gigi Proietti anche sui social

Bianca Guaccero ha salutato Gigi Proietti anche su Instagram:

“Non dimenticherò mai le risate, e le battute fuori dal copione che non finivano mai! Ti ho voluto un gran bene perché oltre al grandissimo artista eri un uomo dolce e umano”. (fonte DETTO FATTO)