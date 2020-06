ROMA – Bianca Guaccero, foto senza veli su Instagram: “Le imprecisioni sul nostro corpo ci rendono noi”.

La foto è apparsa nelle scorse ore e ha fatto impazzire i fan che scrivono: “Sei bellissima fuori e dentro”.

La conduttrice di Detto Fatto appare in una immagine in bianco e nero.

Il suo corpo è a mezzo busto e il seno è coperto dalle mani.

La conduttrice, a corredo della foto, scrive:

“Tutti alla ricerca della perfezione… Quando sono le imprecisioni sul nostro corpo e nella nostra anima a renderci così irresistibilmente noi”.

I fan replicano: “Stupenda, sei un esempio di eleganza”. E ancora: “Ma tu sei perfetta”.

Qualcuno elogia la sua personalità in genere:

“Grazie per la compagnia che ci fai ogni giorno, grazie per essere sempre così vera”.

“Ti ho sempre stimata come attrice e artista perché sai fare davvero tutto.Passi con disinvoltura dalla recitazione, al canto e alla presentazione ma entrando nelle nostre case ogni giorno ho scoperto oltre all’artista poliedrica anche una bella persona sempre molto umile e riconoscente al proprio pubblico. Sei davvero speciale”.

Bianca Guaccero assente a marzo dalla tv per motivi di salute. Ma non era Covid

A marzo, in piena emergenza coronavirus, Bianca Guaccero non è andata in onda per motivi di salute.

La ragione è stata una gastroenterite che l’ ha messa ko.

A sostituire la conduttrice è stato il resto dello staff: Elisa D’Ospina, Jonathan Kashanian, Carla Gozzi e Giampaolo Gambi.

“Ragazzi buongiorno! Mi dispiace – le parole di Bianca Guaccero su Instagram in quell’occasione – tanto dirvelo ma oggi non sarò in puntata perché una gastroenterite mi ha messo ko! Sono umana anch’io!”.

Niente di grave quindi.

“Vi sono vicina lo stesso e mi mancherete tantissimo! – prosegue la conduttrice parlando ai suoi fan sempre via social – Intanto ricordatevi di seguire le regole, restate a casa! Vi abbraccio virtualmente e sostenete i miei ragazzi!” (fonte: Instagram).