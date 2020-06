Bianca Guaccero e il post malinconico: “Capirò di aver trovato l’amore quando…”

ROMA – Bianca Guaccero, via Instagram, ha condiviso un post malinconico.

Nella foto la conduttrice di Detto Fatto ha uno sguardo pensieroso. Sotto la didascalia:

“Capirò di aver trovato l’amore, quando non mi sentirò più sola. Anche se sola ce la faccio. Che poi non è vero che ce la faccio sempre”.

La conduttrice, separata dall’ex marito Dario Acocella, ha una figlia, Alice.

Solo un leggero momento di sconforto? O solo voglia di trovare un nuovo amore?

Qualche fan si è preoccupato:

“Ti auguro di trovare un amore talmente bello da non sentirti più sola”.

E ancora:

“Bianca non sarai mai sola, ci saremo noi a tenerti compagnia. Sei splendida”.

Bianca Guaccero e l’intervista al settimanale Gente

Intervistata dal settimanale Gente, qualche tempo fa la Guaccero aveva parlato di sé

““Ho una calma interiore nuova, forse inusuale per me, che voglio mantenere. Ho anche ripreso un paio di chili, da tanto sono rilassata. Prima ero una trottola, non mi fermavo mai, la frenesia mi aveva un po’ consumata, ero sciupata”.

Capitolo Dario Acocella:

“Ci vogliamo molto bene e resteremo per sempre la famiglia di Alice, questo per me è un concetto e un impegno sacro”.

Single o no?

“Sono single, ma ho un approccio molto rilassato alla questione. Vivo il presente e il futuro lo costruisco con i tasselli che aggiungo giorno dopo giorno al mosaico della mia vita.

Sono diventata più fatalista, non faccio programmi. Sono più libera di testa e non ho aspettative che, se disattese, mi farebbero restare male. E poi ho accanto a me l’amore più puro: mia figlia”. (Fonti: Instagram, Gente).