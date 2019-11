Bianca Guaccero: “Sono single, sogno di trovare l’amore della vita”

ROMA – Intervistata dal settimanale Oggi, Bianca Guaccero dice di essere single:

“Ebbene sì, sono ancora single. Ma, quando hai alle spalle matrimonio finito, ne deve valere davvero la pena. E comunque non sono alla disperata ricerca di un uomo, sono già felice di mio”.

“Cerco una persona consapevole e risolta, capace di mettersi in discussione –racconta – I rapporti finiscono quando l’altro non riesce a superare i suoi limiti”.

Lei, che è ben consapevole di quali siano i suoi, è maturata nel tempo e ha iniziato anche a lasciarsi andare. “Avevo la mania di avere tutto sotto controllo, per insicurezza. Ho scoperto che è bello lasciarsi andare. Il mio sogno nel cassetto? Trovare l’amore della mia vita. Voglio un amore maturo, più simile alla pace che ho dentro adesso. L’inquietudine di ieri non mi appartiene più”.

Profondamente maturata grazie all’età, Bianca Guaccero ha imparato anche ad accettare i suoi pregi e difetti e si è resa paladina di tutte coloro spesso vittime di body shaming:

“Quando partecipavo a Tale e Quale show mi hanno scritto: ‘Fai schifo, vai in una clinica per l’anoressia’. Io non rispondo mai, ma quella volta lo feci. ‘Se fossi stata veramente anoressica, una cosa del genere mi avrebbe aiutata?’. Non sono eccessivamente magra, sono mediterranea: seno piccolo e fianchi abbondanti. Ho imparato a volere bene ai miei difetti: ho le tette piccole, il fondoschiena abbondante e i piedi troppo piccoli”.

“C’è ancora tanto maschilismo. A me fa male constatare quanta cattiveria c’è in giro, ma sono un’adulta – conclude – Se diventi bersaglio di questo odio a 14 anni, però, è pericoloso. A Detto Fatto promuovo l’hashtag #cosìcomesei pensando alle ragazzine che per una critica vanno in crisi”.

Fonte: settimanale Oggi.