ROMA – Bianca Guaccero ha aperto la puntata di Detto Fatto ricordando, commossa, Ezio Bosso.

La conduttrice, tornata al timone del programma dopo un mese di stop necessario per l’emergenza coronavirus, ha voluto portare il suo omaggio a un amico scomparso.

Le parole che Bianca Guaccero ha voluto dedicare a Ezio Bozzo sono state:

“Prima di cominciare questa puntata vorrei che mi permettiate di ricordare una persona che è mancata proprio oggi, lui è il grande maestro Ezio Bosso al quale farei un grande applauso e, se posso dire la mia, direi che vivrà per sempre con noi attraverso la sua musica”.

“Grazie maestro, grazie mille!“ ha aggiunto la conduttrice.

Bosso si è spento ieri, 14 maggio, nella sua casa di Bologna “a causa del degenerare delle patologie che lo affliggevano da anni”.

“Sia i familiari che la sua famiglia professionale, chiedono a tutti il massimo rispetto per la sua privacy in questo momento sommamente personale e intimo: l’unico modo per ricordarlo è, come sempre è stato e come sempre ha ribadito il Maestro, amare e proteggere il grande repertorio classico a cui ha dedicato tutta la sua esistenza e le cui sorti in questo momento così difficile sono state in cima ai suoi pensieri fino all’ultimo.

Le esequie si svolgeranno in forma strettamente privata” è quanto comunicato dalla famiglia in una nota. (fonte DETTO FATTO)