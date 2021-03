Bianca Nappi chi è: età, fidanzato, marito, figli, vita privata, Lolita Bosco, carriera dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno. La Nappi sarà tra gli ospiti della puntata odierna di Oggi è un altro giorno.

Oggi è un altro giorno è una trasmissione televisiva che va in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 14.00. Alla conduzione di Oggi è un altro giorno, c’è Serena Bortone.

Bianca Nappi è nata il 12 gennaio 1980 (età 41 anni), Trani. La Nappi ha un figlio di nome Romeo e ha un compagno ma per il resto è noto poco altro sulla sua vita sentimentale perché è molto riservata.

Ad ogni modo, sappiamo che il suo compagno non fa parte del mondo dello spettacolo e per questo motivo non vuole che si diffondano informazioni su di lui. Come abbiamo già detto, oggi Bianca Nappi sarà tra gli ospiti di Oggi è un altro giorno.

Bianca Nappi chi è: Lolita Bosco, carriera dell’attrice ospite di Oggi è un altro giorno

Focalizzando l’attenzione sulla carriera dell’ospite a Oggi è un altro giorno, possiamo ricordare Bianca Nappi per le seguenti partecipazioni in tv:

Vivi e lascia vivere, Sirene, Tutta la musica del cuore, Giovanni Paolo II, Cast Away, le faremo sapere. In queste settimane, stiamo ammirando Bianca Nappi in Lolita Bosco. In questa nuova fiction in onda su Rai Uno, la Nappi veste i panni di Marietta.