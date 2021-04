Blackface, la Rai dice basta dopo il caso di Tale e Quale Show e le accuse di razzismo

Blackface addio: la Rai dice basta dopo le accuse di razzismo a Tale e Quale Show, il programma del venerdì sera di Rai Uno condotto da Carlo Conti.

Nelle trasmissioni della tv pubblica non vedremo più attori o cantanti bianchi con la faccia colorata di scuro per interpretare personaggi neri.

L’annuncio Rai: basta blackface nei programmi tv

L’annuncio è arrivato in una nota ufficiale di viale Mazzini in risposta ad una lettera ricevuta a gennaio, a firma di diverse associazioni antirazziste tra cui Lunaria, #Italianisenzacittadinanza, Cospe, Arci e Il Razzismo è una brutta storia.

“Nel merito della vicenda per la quale ci avete scritto – recita la nota -, diciamo subito che assumiamo l’impegno, per quanto è in nostro potere, a evitare che essa possa ripetersi sugli schermi Rai. Ci faremo anzi portavoce delle vostre istanze presso il vertice aziendale e presso le direzioni che svolgono un ruolo nodale di coordinamento perché le vostre osservazioni sulla pratica del blackface diventino consapevolezza diffusa”

Cos’è il Blackface

Con il termine blackface si intende quella pratica diffusa nel mondo dello spettacolo per cui gli interpreti bianchi vengono colorati di scuro per interpretare personaggi neri. Una pratica che però finirebbe per ridicolizzare le persone di colore attraverso l’esagerazione di alcune loro caratteristiche somatiche.

L’utilizzo del blackface negli Stati Uniti ha avuto termine con il movimento per i diritti civili degli afroamericani di Martin Luther King, che ne denunciò i preconcetti razzisti e denigratori negli anni sessanta. Si era arrivati a tali livelli di esasperazione che gli stessi neri parodiavano se stessi con questa pratica.

Blackface, il caso di Tale e quale show

In Italia negli ultimi tempi ha fatto discutere un caso di blackface alla trasmissione Rai Tale e Quale Show, dove interpreti bianchi venivano truccati per impersonare personaggi di colore.

In particolare a finire sotto accusa il caso di Sergio Muniz, che nella stagione 2020 ha interpretato il rapper Ghali visibilmente truccato.