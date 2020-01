Blake Lively, l’attrice sfila sul red carpet dopo la gravidanza e viene insultata sui social

ROMA – Blake Lively, star di “Gossip Girl” ha partorito solo 4 mesi fa e in questi giorni è riapparsa, bellissima, sul red carpet a New York. Bellissima per tutti tranne che per i soliti haters che si nascondono dietro una tastiera e uno schermo che, come purtroppo spesso accade, hanno deciso di attaccarla sull’aspetto fisico.

Blake Lively, moglie di Ryan Reynolds e madre di tre figli ha sfilato sul red carpet del film “The Rhythm Section” a New York sfoggiando le sue forme sinuose e morbide da post gravidanza. Inutile dire che in molti ne hanno approfittato per i soliti idioti commenti (fenomeno che ora viene chiamato body shaming).

C’è da dire però che c’è anche chi ha preso le sue difese. Resta però la macchia per i tanti haters, idioti, chiamateli come volete, che approfittano di ogni situazione per insultare chiunque. Soprattutto quando si parla di aspetto fisico. Soprattutto quando si parla di ragazze.

La bionda californiana aveva incontrato Reynolds proprio sul set di ‘Lanterna Verde’, mentre lui era ancora sposato con Scarlett Johansson, da un mese anche lei madre di un bambino, figlio del francese Romain Dauriac.

Reynolds, canadese di 37 anni, ha recitato in varie serie televisive, tra cui “Family guy”, in varie commedie romantiche, e in “X-Men Origins: Wolverine”.

Fonte: TgCom.