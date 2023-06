Blanco, chi è il noto cantante di Brividi e Un briciolo di Allegria

Blanco è uno dei cantanti più noti del panorama musicale italiano del momento. Grazie anche alla vittoria al Festival di Sanremo 2022, in coppia con Mahmood con il brano Brividi, il giovane cantante ha riscosso un notevole successo, tra gioie e polemiche. Scopriamo la carriera, la biografia e la vita privata del cantante.

Blanco, pseudonimo di Riccardo Fabbriconi, è nato il 10 febbraio del 2003 a Calvagese della Riviera, in provincia di Brescia. Ha 20 anni. E’ alto 180 cm. Il cantante ha vissuto gran parte dell’infanzia tra il paese nativo, Brescia e Desenzano del Garda, dove ha frequentato la scuola. Da piccolo ascoltava Lucio Battisti, Lucio Dalla e Pino Daniele grazie al padre, nonché gran parte del pop radiofonico; durante l’adolescenza si è poi avvicinato al mondo dell’hip hop.

Il cantante è molto riservato riguardo la sua vita privata. Dopo una storia con Giulia Lisoli, attualmente Blanco è fidanzato con la ballerina Martina Valdes. Sul suo profilo Instagram il cantante conta oltre 2 milione di follower: blanchitobebe.

Ha confessato di aver scritto la sua prima canzone per una ragazza quando aveva 14 anni. Ha svariati tatuaggi, tra cui uno a forma di angelo sul petto. Ha pagato il suo primo studio di registrazione lavorando in pizzeria.

Nel 2020 pubblica su SoundCloud l’EP Quarantine Paranoid, con il quale si fa notare dalla Universal Music che gli propone un contratto discografico. Nel 2021 pubblica La canzone nostra, singolo realizzato in collaborazione con il produttore Mace e il rapper Salmo e che riscuote grande successo, tanto da arrivare primo nella classifica dei singoli italiana. Fa seguito il singolo di debutto Notti in bianco, brano che raggiungerà il secondo posto della Top Singoli della FIMI.

Nel 2021 esce Paraocchi, singolo in grado di raggiungere la top ten della hit parade. Nello stesso anno viene pubblicato il singolo Mi fai impazzire che vede la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta. Nel 2021 il cantante pubblica il suo disco d’esordio, Blu celeste. Il disco, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica degli album italiana, è stato certificato disco d’oro dalla FIMI. Nel 2022 il cantante partecipa in coppia con Mahmood al Festival di Sanremo con il brano Brividi, che vince la competizione.

Nel 2023 torna a Sanremo come ospite al fianco di Mahmood per cantante il brano con il quale ha vinto la precedente edizione. Durante l’esibizione del suo nuovo singolo L’isola delle rose, il cantante ha iniziato a distruggere la scenografia floreale sul palco, costringendo Amadeus a intervenire. Sembra che l’assenza di audio in cuffia gli abbia fatto perdere la pazienza.

Nel 2023 il cantante pubblica il suo secondo album, Innamorato, nel quale compare collaborazione con Mina nel brano Un briciolo di felicità.

